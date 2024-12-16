РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Уберите пожалуйста этого петуха из ленты!Киркоров нарядил ...
  • Харченко Александр
    А с чего ты взял, что россияне это любят?Выяснилось, что л...
  • Сергей Ипатов
    "Пока же, по словам Набиуллиной, снижение ставки было бы воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, ...Выбор Набиуллиной...

Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Еще один намоленный бизнес в кризисном пике

Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Еще один намоленный бизнес в кризисном пике

Кинотеатры могут потерять зрителей из-за новой инициативы властей. Я как-то уже писал о борьбе «классических» торговых площадок с маркетплейсами, которые обходят их по всем фронтам, делая нерентабельным намоленный бизнес владельцев торговых центров, получивших удар под дых в пандемию и до сих пор не оправившихся от него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх