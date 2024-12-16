Telegram-канал «Юрий Долгорукий»: Еще один намоленный бизнес в кризисном пике

Кинотеатры могут потерять зрителей из-за новой инициативы властей. Я как-то уже писал о борьбе «классических» торговых площадок с маркетплейсами, которые обходят их по всем фронтам, делая нерентабельным намоленный бизнес владельцев торговых центров, получивших удар под дых в пандемию и до сих пор не оправившихся от него.