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Царьград

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Силовики сообщили об использовании мирных жителей боевиками ВСУ

Силовики сообщили об использовании мирных жителей боевиками ВСУ

На правобережье Херсонской области украинские боевики привлекают местных жителей для доставки БПЛА, еды и воды к передовой.

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