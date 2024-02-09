"Лента.ру" запустила проект о льготах и компенсациях от государства

Интернет-издание "Лента.ру" (входит в медиахолдинг Rambler&Co) при поддержке Института развития интернета запустила проект "Имеешь право", в рамках которого россиянам объяснят, какую помощь от государства они могут получить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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