В Татарстане работники компании «Кама-тракс» прошли обучение в рамках нацпроекта

Сотрудники компании «Кама-тракс», специализирующейся на перевозках грузов различными видами транспорта, прошли обучение по применению методов бережливого производства в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда».
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