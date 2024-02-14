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ГТРК Татарстан

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В Татарстане работники компании «Кама-тракс» прошли обучение в рамках нацпроекта

Сотрудники компании «Кама-тракс», специализирующейся на перевозках грузов различными видами транспорта, прошли обучение по применению методов бережливого производства в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда».

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