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Меликов поблагодарил сенатора Керимова и пообещал поддержать

Меликов поблагодарил сенатора Керимова и пообещал поддержать

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова за участие в реконструкции парка имени народного поэта Сулеймана Стальского в Махачкале, а также за другие добрые дела, и обещал поддержать в трудную минуту.

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