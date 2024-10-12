Меликов поблагодарил сенатора Керимова и пообещал поддержать

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова за участие в реконструкции парка имени народного поэта Сулеймана Стальского в Махачкале, а также за другие добрые дела, и обещал поддержать в трудную минуту.
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