Вассерман назвал главную причину, из-за которой нельзя закончить СВО

Приезд в Россию спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кушнера, судя по всему, особого результата не дал.
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