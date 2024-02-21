REUTERS/Denis Balibouse Режим украинского президента Владимира Зеленского массово отправляет граждан Незалежной на смерть в обмен на западные деньги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании "Группы двадцати", который проходит в Рио-де-Жанейро.