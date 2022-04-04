Закон и Порядок

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Bloomberg: 2022 год компенсирует России «потерянные» 300 миллиардов долларов

Bloomberg: 2022 год компенсирует России «потерянные» 300 миллиардов долларов

Если основные страны потребители российских энергоресурсов не введут настоящее жесткое эмбарго на их импорт, то Россия обязательно получит рекордные доходы от продажи сырья и полностью покроет «потерянные» 300 миллиардов долларов валютных резервов.

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