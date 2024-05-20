Более 9 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» за 12 лет

Свыше 800 тысяч недочетов устранили с начала 2024 года благодаря порталу «Наш город», а за 12,5 лет работы он помог москвичам решить более девяти миллионов вопросов — от перегоревшего фонаря и стертой разметки на дороге до вывоза брошенного автомобиля и спасения животного в опасности.