Более 9 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» за 12 лет

Свыше 800 тысяч недочетов устранили с начала 2024 года благодаря порталу «Наш город», а за 12,5 лет работы он помог москвичам решить более девяти миллионов вопросов — от перегоревшего фонаря и стертой разметки на дороге до вывоза брошенного автомобиля и спасения животного в опасности.
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