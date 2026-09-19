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Аргументы недели

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Экономист Михаил Хазин назвал имена

Экономист Михаил Хазин назвал имена

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%. Банкиры на Восточном экономическом форуме просили снизить до 10–12%, чтобы удешевить кредиты и запустить инвестиции.

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