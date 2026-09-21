Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

Иноагенты Белый, Полозкова, Макаревич и звезда патриотического кино Смоляков открыли фестиваль в Яффе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Кандауров
Сергей Кандауров

Благодарю за столь «лестную» оценку«👎» в ответ на  мой комент . Коль скуд умом,   тому  Россию не понять! У нее особенная стать!  «Обрисуй» личико и в ответ «суй» свой комент мне!!!😂😂😂! Аль бздишь, что твое «личико»  или ответственный комент , увидят ???

Профиль пользователя Vladimir Simkin
Vladimir Simkin

к Макару, как человеку, отношусь отрицательно, но песни его люблю и периодически слушаю. Пугачиха, Макар и иже с ними делают глупость, когда не различают правительство и народ, Родину. Ну да с них спросится.

Профиль пользователя Страна в
Страна в

Они не просто уехали,а оболгали, обматерили всех и вся, грязью облили и обливают ... и некоторые продолжают пенсии, закатывают концерты , конечно же предатели, гниды, сволочи ...