"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

Иноагенты Белый, Полозкова, Макаревич и звезда патриотического кино Смоляков открыли фестиваль в Яффе.
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Благодарю за столь «лестную» оценку«👎» в ответ на мой комент . Коль скуд умом, тому Россию не понять! У нее особенная стать! «Обрисуй» личико и в ответ «суй» свой комент мне!!!😂😂😂! Аль бздишь, что твое «личико» или ответственный комент , увидят ???
к Макару, как человеку, отношусь отрицательно, но песни его люблю и периодически слушаю. Пугачиха, Макар и иже с ними делают глупость, когда не различают правительство и народ, Родину. Ну да с них спросится.
Они не просто уехали,а оболгали, обматерили всех и вся, грязью облили и обливают ... и некоторые продолжают пенсии, закатывают концерты , конечно же предатели, гниды, сволочи ...