Politico: Пентагону нечем платить за наращивание сил на Ближнем Востоке

Пентагон не обладает достаточными средствами для наращивания военной мощи на Ближнем Востоке. Причиной стало отсутствие консенсуса в Конгрессе по вопросу одобрения финансирования на текущий год, пишет Politico.
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