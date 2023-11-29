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Politico: Пентагону нечем платить за наращивание сил на Ближнем Востоке

Politico: Пентагону нечем платить за наращивание сил на Ближнем Востоке

Пентагон не обладает достаточными средствами для наращивания военной мощи на Ближнем Востоке. Причиной стало отсутствие консенсуса в Конгрессе по вопросу одобрения финансирования на текущий год, пишет Politico.

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