Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению полицейского из Томской области государственной наградой

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению медалью «За спасение погибавших» участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Асиновский» капитана полиции Романа Александрова за спасение людей на пожаре.
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