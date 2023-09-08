«Долгая процедура»: Глава МИД Германии Бербок заявила о невозможности передать Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшее время

Германия работает над вопросом возможной передачи Украине крылатых ракет Taurus, но даже в случае положительного решения поставить ракеты быстро не получится.
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