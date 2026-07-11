ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

«А ты отчисляла — или только гребла чемоданами?»: Машу Распутину освистали из-за жалоб на пенсию в 8000 рублей

«А ты отчисляла — или только гребла чемоданами?»: Машу Распутину освистали из-за жалоб на пенсию в 8000 рублей

Маша Распутина оказалась получательницей пенсии в 8 тыс. рублей – об этом сообщил муж певицы Виктор Захаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кинжалов
Свинья...вот и уезжай в свои Гималаи, там и хрюкай...
Ответить
4 н.
F I
Нет таких пенсий минималка  от 14000 руб . Фейк
Ответить
3 н.
Майя Majesty
Тут о пенсии страховой. А не о минималке)) Фейк в том, что автоматом ее муженек &quot;забыл&quot; подать на регионалку по прописке МаШеньки. И вот вам...слезы ручьем полились. Несчастная работяга Машуня)))
Ответить
3 н.