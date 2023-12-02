Может случиться страшное: эксперт рассказал, зачем делать педикюр

В последнее время стремительно растет популярность маникюра с гель-лаком. Однако в погоне за трендом на ухоженные руки немало девушек и женщин совсем забывает о том, что ногти на ногах не меньше, а, может быть, даже и больше требуют ухода, причем иногда – особого.