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Оказалось, показалось: 22 фото, которые вводят в заблуждение

Оказалось, показалось: 22 фото, которые вводят в заблуждение

Мы собрали для вас фотографий, которые заставят задуматься и посмотреть на них внимательнее. Эти снимки с необычным ракурсом и оптическими иллюзиями заставляют ваш мозг работать на полную катушку, чтобы разгадать, что же на самом деле происходит на фото.

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