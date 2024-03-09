Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок

Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок

Фото: из сети интернет 24 января 1935 года пиво впервые начали разливать в металлическую тару. Первые банки изготавливались из трех "кусков" железа, а для того, чтобы их открыть, нужен был специальный ключ.

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