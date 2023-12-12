Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Пестрые неясыти (strix varia) / © Wolfgang Kaehler / LightRocket Дело в том, что популяция пестрых неясытей стала основной угрозой для жизни северной пятнистой неясыти (northern spotted owl) и калифорнийской пятнистой совы.
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