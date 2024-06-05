Жильцы элитных домов Екатеринбурга жалуются на риэлтора для эскортниц

Жители домов бизнес-класса в Екатеринбурге жалуются на риэлтора-обманщика. Он ищет тех, кто сдает жилье в топовых ЖК в аренду, рассказывая, что представляет интересы бизнес-леди, но после заключения договора оказывается, что квартирантки – представительницы сферы интимных услуг.
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