Папа римский в четверг неудачно упал: каково состояние понтифика

Папа римский Франциск в четверг упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта. В результате падения у понтифика образовалась гематома на правом предплечье, перелома нет, однако из соображений безопасности на руку наложена повязка, передаёт Интерфакс.
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