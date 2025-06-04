Жара будет адской: опубликован точный прогноз на июнь-2025 в Новосибирске

В связи с негативным воздействием длительных периодов с высокими температурами и аномально жаркой погодой на организм человека, коммуникационные сети и дорожные сооружения данные погодные условия относятся к «опасным метеорологическим явлениям».
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