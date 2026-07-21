Норвежские оленеводы хотят вернуть сбежавших в Россию оленей

Директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова прокомментировала сообщения норвежских СМИ о том, что владельцы около 30 оленей, пересекших границу с Россией, не могут получить визы, чтобы забрать животных.
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