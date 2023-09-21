Пока проект магистрального трубопровода «Сила Сибири – 2» находится в стадии разработки и обсуждения, «Газпром» поставляет большие объемы голубого топлива по действующей первой очереди газопровода.
«Силу Сибири» приостановят: Китай закупает больше импортного СПГ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Гнали на запад, теперь гоним на восток. А сами как сидели с пропановыми баллонами, так и сидим. А буржуинство жиреет и похохатывает. Ему достаточно 15 миллионов россиян для обслуживания трубы. Из углеводородов надо делать и продавать продукты высокой переработки с большой прибавочной стоимостью, но кто будет этим заниматься, если можно без особого труда набивать мошну на приватизированном советском наследии.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии