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Пункт-А

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Бензиновый выдох: в Астрахани число работающих заправок продолжает расти

Бензиновый выдох: в Астрахани число работающих заправок продолжает расти

Но топливные ограничения, прописанные региону с 9 июля, пока не отменяются. Сегодня, 23 июля, доступ к пистолетам открыт исключительно для «нечетных» — автомобилей, чьи госномера оканчиваются на 1, 3, 5, 7 и 9.

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