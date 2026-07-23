Бензиновый выдох: в Астрахани число работающих заправок продолжает расти

Но топливные ограничения, прописанные региону с 9 июля, пока не отменяются. Сегодня, 23 июля, доступ к пистолетам открыт исключительно для «нечетных» — автомобилей, чьи госномера оканчиваются на 1, 3, 5, 7 и 9.