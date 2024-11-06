Банки России предлагают высокие ставки по долгосрочным вкладам

Все больше финансовых учреждений предлагают вклады с повышенными ставками, если вкладчик участвует в программе долгосрочных сбережений (ПДС), но такие продукты имеют строгие ограничения, отметил аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.
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