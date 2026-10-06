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Царьград

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В Челябинске 11 октября перекроют дороги из-за крестного хода

В Челябинске 11 октября перекроют дороги из-за крестного хода

Движение транспорта в Челябинске ограничат 11 октября с 06:00 до 10:00 из-за крестного хода: полностью перекроют проспект Героя России Родионова, улицы Академика Макеева и 250-летия Челябинска на указанных участках.

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