Лавров заявил о неспособности России изменить позицию США по Анкориджу

Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.
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