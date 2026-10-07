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Менеджер «Ангелов Плющенко»: «Содержание Костылевой обходится академии в около 6 миллионов рублей в месяц. Расходы на медицину – свыше 500 тысяч»

Менеджер и методист академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова рассказала, сколько школа тратит на двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву .

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