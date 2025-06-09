В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

Сергей Копашов Алаудинов вообще не вник в то, что сказал старец монах и просто по тупому его оскорбил. Такое не может украшать человека такого уровня и тем более боевого генерала. Монах просто хотел предостеречь от растущего в России мусульманского радикализма, который к сожалению даже самих Муфтиев существует, что показывают сводки МВД и рост преступности в России.

Людмила Письменская Алаудинов с уважением относится к христианству. Это он доказал на поле боя. На фронте мужчины прикрывают друг друга во время молитвы. Христианин прикрывает мусульманина, а мусульманин христианина. И жизни не жалеют, спасая друг друга в трудную минуту .Священник выказал неуважение к мусульманам. Мало того, его высказывания разжигали ненависть между двумя религиями. Именно это заставило генерала резко высказаться о данном священнике. Кому-то очень хочется втоптать в грязь боевого генерала. Не диванного, а именно боевого, делом доказавшего свою преданность Родине. А священники в очень большом ответе за свои слова, ведь они перед богом отвечают за души человеческие. А это огромная ответственность.