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Спальный мешок для похода весной На что стоит обратить внимание

Спальный мешок для похода весной На что стоит обратить внимание

Выбор спального мешка для весеннего похода важен, учитывая переменную погоду и температуру. Вот несколько практических рекомендаций: Температурный диапазон:Убедитесь, что спальный мешок соответствует ожидаемым температурам в месте вашего похода.

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