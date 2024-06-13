Определены кандидаты в президенты Ирана: чего ждать от выборов России

В конце июня в Иране пройдут выборы президента страны. Основные участники гонки уже определены. За голосованием будут пристально следить российские власти и эксперты – исламская республика в последние годы стала одним из ключевых партнеров Москвы.
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