Россиянкам назвали шесть ошибок во время планирования беременности

Женщины стараются сделать все правильно при планировании беременности, однако слишком часто действуют наугад, доверяя советам подруг или случайным статьям, отметила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.
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