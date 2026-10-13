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Медицина 2.0

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Россиянкам назвали шесть ошибок во время планирования беременности

Россиянкам назвали шесть ошибок во время планирования беременности

Женщины стараются сделать все правильно при планировании беременности, однако слишком часто действуют наугад, доверяя советам подруг или случайным статьям, отметила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.

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