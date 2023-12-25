Илон Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск согласился с мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая способна меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в крупных масштабах.