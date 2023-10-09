СТС и Kick выпустили заряжающие на победу батончики

С сегодняшнего дня энергетические батончики доступны в 7 000 точек продаж по всей стране, включая крупнейшие сети ретейла и интернет-магазины: «Азбуку вкуса», «Перекресток», «ВкусВилл», Globus, Spar, Ozon, «Яндекс Лавку» и другие.