Роман Товстик публично ответил бывшей жене Елене под одним из ее постов. Он не согласился с обвинениями в похищении их дочери Алисы, отключении газа и горячей воды в загородном доме и в том, что не участвует в содержании детей.
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