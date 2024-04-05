Губернатору Мурманской области Андрею Чибису был нанесен ножевой удар в живот

В городе Апатиты 4 апреля произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напавший на губернатора 42-летний Александр Быданов утверждает, что преступление совершил по указанию голоса в голове.
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