Интересные городские мероприятия в Москве: от лекций до арт-пространств

Metro предлагает подборку из восьми увлекательных мероприятий в Москве: лекции о роли женщин во Второй мировой войне, экскурсии по вечерней Москве, программы, посвящённые Николаю Гумилёву, литературные встречи, интерактивные выставки и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)