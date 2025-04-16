Интересные городские мероприятия в Москве: от лекций до арт-пространств

Metro предлагает подборку из восьми увлекательных мероприятий в Москве: лекции о роли женщин во Второй мировой войне, экскурсии по вечерней Москве, программы, посвящённые Николаю Гумилёву, литературные встречи, интерактивные выставки и многое другое.