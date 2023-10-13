Боятся американские президенты, но уважают русские моряки. Что скрывает число 13

Сегодня пятница, 13-е, для многих людей сочетание жутковатое. «Новый День» публикует колонку историка Екатерины Истрицкой о том, где больше всего боятся чертовой дюжины, как к этому числу относились в античности и почему его любят русские моряки.
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