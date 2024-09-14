Корреляция между BTC и Gold ослабевает. Это тенденция неприятия риска инвесторами

Bitcoin вступил в длительный период снижения, согласно выводам аналитической платформы CryptoQuant. С конца августа котировки BTC демонстрируют негативную динамику, в то время как золото достигает новых исторических максимумов.
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