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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина стягивает силы под Артемовск

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Украина стягивает силы под Артемовск

Украина продолжает стягивать свои силы под Артемовск. Об этом заявляет подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

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