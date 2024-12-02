💼 Ялтинский международный экономический форум меняет не только экономику Крыма, но и России «ЯМЭФ — это в первую очередь про бизнес, причем бизнес международный.
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💼 Ялтинский международный экономический форум меняет не только экономику Крыма, но и России «ЯМЭФ — это в первую очередь про бизнес, причем бизнес международный.