В Петербурге в воскресенье холодно и дождливо

Дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября В воскресенье Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, в результате чего в регион продолжат поступать все более холодные воздушные массы.
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