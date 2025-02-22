Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох

США «мочат» Зеленского: Кремль озадачен и ищет подвох

БлокнотРУ Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский явно переживает критические дни.

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Комментарии
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Андрей Кондаков
Трамп торопится заключить мир, чтобы природные богатства (литий и др.) не перешли к РФ. Как он тогда станет добывать свои 500 млрд долларов.
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14 час.
Семен Демин
Правильно делают, что ищут подвох.
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3 час.
Михаил Громада
похоже у пиндосов с китайцеми возня намечается...со всеми вытекающими
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3 час.
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