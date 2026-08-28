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Новый король Норвегии взял себе официальное имя Хокон VIII

Новый король Норвегии взял себе официальное имя Хокон VIII

Сын умершего Харальда V, новый король Норвегии, взял себе официальное имя Хокон VIII. Об этом сообщил королевский дом в своих соцсетях.

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Новый комментарий от пользователя
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Модест

Очень важная новость. А мы надеялись, что королём норгов станет Залупон Седьмой Глюк. Ну Гекон так Гекон, мало штоль в европе этих ящеров. Этот вон уже восьмой.