Сын умершего Харальда V, новый король Норвегии, взял себе официальное имя Хокон VIII. Об этом сообщил королевский дом в своих соцсетях.
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Очень важная новость. А мы надеялись, что королём норгов станет Залупон Седьмой Глюк. Ну Гекон так Гекон, мало штоль в европе этих ящеров. Этот вон уже восьмой.