Водолацкий считает, что многие украинцы будут отмечать 9 Мая за «закрытыми дверями»

Многие украинцы будут отмечать 9 Мая за «закрытыми дверями» из-за атмосферы страха в стране. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.