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Водолацкий считает, что многие украинцы будут отмечать 9 Мая за «закрытыми дверями»

Водолацкий считает, что многие украинцы будут отмечать 9 Мая за «закрытыми дверями»

Многие украинцы будут отмечать 9 Мая  за «закрытыми дверями» из-за атмосферы страха в стране. Об этом ТАСС заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.

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