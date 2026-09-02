НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией — МИД РФ

Альянс НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией, что подтверждается его военными программами, учениями и развитием логистики на восточном фланге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости .
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