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  • Ole Ole
    Забавно🐒 Я Путина не то что диктатором не считаю, но уверена, что он слишком либерален ко внутренним врагам и слишко...Истинное лицо Путина
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О сбежавшем от Путина

О сбежавшем от Путина

Ещё один видный деятель российской оппозиции выбрал свободу, по недоброй русской традиции, перебежав к ворогу.

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ГусЕна
Какая " жесткая система", что зажраашийся сынок смог сбежать в " саободную " страну....
Дмитрий Соловьев
а у "потреотов" давно уже тылы в лондонах и парижах
Tatyana Fedotova
Чуть что- сразу оппозиционер и политический узник, не хочет же признавать, что просто вор и подонок. 90% там таких, только тронь- сразу убегут к врагам и вони от них будет на весь мир.
ГусЕна
Ага. Удобно-обиженку строить из себя.
Дмитрий Соловьев
а сколько таких вокруг "трона" ? у них давным-давно все "освоенное" из бюджета за бугром храниться
Лариса
Ну-ну, " молодец", в Киеве у него будет полная свобода лить дерьмо на собственную страну, там же идеально демократические власти. Глядишь, и миллионэээром станет., и запад его поддержит.
Дмитрий Соловьев
неа, миллионерами и миллиардерами становяться те, кто разворовывает ЭТУ страну. в других странах своих воришек хватает
Наталия
А могут и просто прихлопнуть, как Вороненкова, чтобы обвинить Российские спецслужбы.
Vlad Влад
Аффтар или мудак, или провокатор.
Анатолий
И то и другое! Этот мусорный принц мусорного короля так протестует против изменений в отношении этих королей. Давно пора. Вот бежать им уже некуда. Обложили. Это даже к хохлам бандеровцам убег.
Ирина
Что, страшно стало? Привыкайте ходить в мокрых подгузниках
Дмитрий Соловьев
тГоцкисты тоже так думали, НО вот в чем суть - жулики и враги народа всегда по заслугам получают
ГусЕна
Главное, в мракобесие не удариться...
Николай Зайчиков
А почему убег , если легально выехал из России , его никто не лишал права передвижения и никто не брал с него подписки о невыезде
Александр Япринцев
Скажи, кто твой друг, скажу кто ты! Если у вас друг- подонок и негодяй А. Солженицин, то понятно, кто такой Д. Гудкрв.
Дмитрий Соловьев
верно, скажи кто ЕГО друзья...
Альбина Колесникова
Чего вы мусолите про этого перебежчика с кривой душонкой.
НЕВПОПАДНЫЙ
теперь эта гнида будет шестеркой у нациков до первого неосторожного слова
В В
Очищается земля русская. Главное, чтобы процесс набирал обороты.
Алексей Смирнов
Странная "очистка". их просто отпускают за гордон. со всеми "заработанными". хотя эти "заработанные" давно уже там. Правду говорят. Путину до Сталина как до Луны, тот просчитывал на несколько шагов вперёд. мало кто сумел уйти от суда.
Дмитрий Соловьев
Сталин давил тех, кому Путин позволяет страну разворовывать, вот и все отличие.
Надежда
Пусть теперь два гудка гудят за пределами России, может приютившие хозяева кинут какую-нить косточку)

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