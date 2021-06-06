О сбежавшем от Путина

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО сбежавшем от ПутинаЕщё один видный деятель российской оппозиции выбрал свободу, по недоброй русской традиции, перебежав к ворогу.Вернуться к статье228НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаКакая " жесткая система", что зажраашийся сынок смог сбежать в " саободную " страну....Дмитрий Соловьева у "потреотов" давно уже тылы в лондонах и парижахTFTatyana FedotovaЧуть что- сразу оппозиционер и политический узник, не хочет же признавать, что просто вор и подонок. 90% там таких, только тронь- сразу убегут к врагам и вони от них будет на весь мир.ГусЕнаАга. Удобно-обиженку строить из себя.Дмитрий Соловьева сколько таких вокруг "трона" ? у них давным-давно все "освоенное" из бюджета за бугром хранитьсяЛЛарисаНу-ну, " молодец", в Киеве у него будет полная свобода лить дерьмо на собственную страну, там же идеально демократические власти. Глядишь, и миллионэээром станет., и запад его поддержит.Дмитрий Соловьевнеа, миллионерами и миллиардерами становяться те, кто разворовывает ЭТУ страну. в других странах своих воришек хватаетННаталияА могут и просто прихлопнуть, как Вороненкова, чтобы обвинить Российские спецслужбы.Vlad ВладАффтар или мудак, или провокатор.ААнатолийИ то и другое! Этот мусорный принц мусорного короля так протестует против изменений в отношении этих королей. Давно пора. Вот бежать им уже некуда. Обложили. Это даже к хохлам бандеровцам убег.ИринаЧто, страшно стало? Привыкайте ходить в мокрых подгузникахДмитрий СоловьевтГоцкисты тоже так думали, НО вот в чем суть - жулики и враги народа всегда по заслугам получаютГусЕнаГлавное, в мракобесие не удариться...Николай ЗайчиковА почему убег , если легально выехал из России , его никто не лишал права передвижения и никто не брал с него подписки о невыездеАлександр ЯпринцевСкажи, кто твой друг, скажу кто ты! Если у вас друг- подонок и негодяй А. Солженицин, то понятно, кто такой Д. Гудкрв.Дмитрий Соловьевверно, скажи кто ЕГО друзья...Альбина КолесниковаЧего вы мусолите про этого перебежчика с кривой душонкой.НЕВПОПАДНЫЙтеперь эта гнида будет шестеркой у нациков до первого неосторожного словаВ ВОчищается земля русская. Главное, чтобы процесс набирал обороты.Алексей СмирновСтранная "очистка". их просто отпускают за гордон. со всеми "заработанными". хотя эти "заработанные" давно уже там. Правду говорят. Путину до Сталина как до Луны, тот просчитывал на несколько шагов вперёд. мало кто сумел уйти от суда.Дмитрий СоловьевСталин давил тех, кому Путин позволяет страну разворовывать, вот и все отличие.НадеждаПусть теперь два гудка гудят за пределами России, может приютившие хозяева кинут какую-нить косточку)Комментировать
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