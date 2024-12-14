Могут ли Канада и Мексика стать 51-м и 52-м американскими штатами?

Трамп посеет за эти годы своего президентства такой хаос, который уже давно никто не видел. Натворит делишек... У него же нет тормозов...

Анатолий Рябенко

Однозначно и обязательно станут новыми штатами (государствами) США. Это очень нужно стать США громадным государством на все континенты (перещеголять Россию) с начала в Северной Америке, а потом и в Южной. Это будет для США лучше чем собирать государства-клочки по всему миру и зачастую бесполезно тратить деньги. Природных богатств будет выше крыши. Трамп это может.