Так, в 1994 году было подписано трехстороннее Североамериканское соглашение о свободной торговле, или NAFTA, в соответствии с которым создавался торговый блок между США, Канадой и примкнувшей к ним Мексикой, один из крупнейших в мире по ВВП.
Могут ли Канада и Мексика стать 51-м и 52-м американскими штатами?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Трамп посеет за эти годы своего президентства такой хаос, который уже давно никто не видел. Натворит делишек... У него же нет тормозов...
Ответить
13 час.
Анатолий Рябенко
Однозначно и обязательно станут новыми штатами (государствами) США. Это очень нужно стать США громадным государством на все континенты (перещеголять Россию) с начала в Северной Америке, а потом и в Южной. Это будет для США лучше чем собирать государства-клочки по всему миру и зачастую бесполезно тратить деньги. Природных богатств будет выше крыши. Трамп это может.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии