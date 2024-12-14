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Несекретные материалы

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Могут ли Канада и Мексика стать 51-м и 52-м американскими штатами?

Могут ли Канада и Мексика стать 51-м и 52-м американскими штатами?

Так, в 1994 году было подписано трехстороннее Североамериканское соглашение о свободной торговле, или NAFTA, в соответствии с которым создавался торговый блок между США, Канадой и примкнувшей к ним Мексикой, один из крупнейших в мире по ВВП.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп посеет за эти годы своего президентства такой хаос, который уже давно никто не видел. Натворит делишек... У него же нет тормозов...
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13 час.
Анатолий Рябенко
Однозначно и обязательно станут новыми штатами (государствами) США. Это очень нужно стать США громадным государством на все континенты (перещеголять Россию) с начала в Северной Америке, а потом и в Южной. Это будет для США лучше чем собирать  государства-клочки по всему миру и зачастую бесполезно тратить деньги. Природных богатств будет выше крыши. Трамп это может.
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11 час.

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