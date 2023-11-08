В офисах госуслуг ЮВАО начали принимать СНИЛС в виде штрихкода

Новые возможности упрощают процесс обращения для граждан Во всех столичных офисах «Мои документы», в том числе и в МФЦ Юго-Восточного округа, теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии